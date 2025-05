Il capitano rientra dopo l’infortunio ma non appare al meglio, Milinkovic provoca il rigore ma evita un passivo peggiore

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: incolpevole sul gol di Zalewski, è suo il fallo da rigore su Taremi nella ripresa che porta l’Inter avanti 2-0. Al 24′ doppio intervento prima su Correa e poi su Calhanoglu, ad evitare il terzo gol, nel finale di nuovo sul numero undici nerazzurro.

DEMBELE’ 6: Vanoli lo premia con una maglia da titolare, dopo averlo schierato per tutto il secondo tempo col Venezia. L’esterno gioca con personalità, sia in fase difensiva che quando va a proporsi (st 18′ PERCIUN 6: entra e subito nel vivo e gioca con personalità, come quando serve Vlasic di tacco).

MARIPAN 5.5: manca l’intervento su Taremi quando l’attaccante nerazzurro si invola verso la porta, steso da Milinkovic. Non è una gara alla sua altezza.

MASINA 6: a sorpresa preferito a Coco, evita che nel primo tempo il passivo aumenti salvando sulla linea un tentativo di Darmian. Nel finale aveva pure segnato in rovesciata, nell’occasione del gol annullato.

BIRAGHI 5.5: nel primo tempo l’Inter affonda praticamente sempre dalla sua zona di competenza e l’ex Fiorentina va in grande difficoltà. Dai suo piedi parte il cross per Adams a fine primo tempo. Più spazi nella ripresa quando si fa vedere decisamente di più e spinge su quella fascia.

RICCI 5: forse limitato da condizioni fisiche non ancora ottimali, non è il Ricci che conosciamo. Si esprime al meglio delle sue possibilità ma i risultati non sono sufficienti(st 35′ ILIC SV)

GINEITIS 5: il lituano si fa saltare nell’occasione del gol di Zalewski. Se quando entra a gara in corso il suo impatto fa spesso la differenza, stavolta non sfrutta l’occasione che Vanoli gli dà dal 1′ (st 18′ CASADEI 5.5: conferma le ultime prestazioni non all’altezza rispetto alle prime in granata).

LAZARO 5: settimane a parlare di quanto mancasse al Torino, di quanto fosse insostituibile senza mettere in conto della possibilità che anche lui potesse incappare in una giornata storta. Non brilla (st 35′ CACCIAMANI SV).

VLASIC 6: quando nella ripresa il Toro costruisce più occasioni è proprio il croato a collezionare quella più grossa, con un tiro (deviato) che esce di pochissimo.

ELMAS 5.5: fatica a farsi vedere nel primo tempo al contrario della ripresa, quando aumentano gli spazi e il Toro fa legna soprattutto su quella corsia. Tuttavia è abbastanza fumoso e non incide.

ADAMS 6: è sua l’occasione migliore granata del primo tempo, quando va di testa a colpire trovando la risposta di Martinez, che gli nega il pareggio.

All. VANOLI 5.5: è la classica partita di fine stagione, giocata da una squadra che non ha obiettivi. Qualche modifica rispetto al classico undici, spazio ai più giovani a gara in corso: prova a tenere fino all’ultimo la squadra sulla corda.