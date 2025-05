Sintesi e commento / L’Inter sblocca il risultato dopo 14 minuti, Masina poi evita il 2-0 con un salvataggio sulla linea

Fuori Coco e dentro Masina, fuori Walukiewicz e dentro Dembelé, fuori Casadei e dentro Gineitis: sono queste le tre mosse a sorprese di Vanoli per la partita contro l’Inter. Dall’altra parte Inzaghi rivoluziona l’intera formazione dando spazio a molte seconde linee (l’unico titolare confermato è Bastoni in difesa).

Dopo pochi secondo la partita viene interrotta a causa della caduta di un tifoso in Maratona: il gioco resta ferma per 4 minuti per poi riprendere. La formazione nerazzurra parte subito forte e al 14′ passa in vantaggio con un gran gol di Zalewski che, prima salta Gineitis con una finta di corsa, poi lascia partire una conclusione che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. Al 26′ l’Inter sfiora il 2-0 con Darmian ma Masina è provvidenziale con un salvataggio sulla linea su una conclusione di Darmian. Nel frattempo su Torino inizia ad abbattersi un forte temporale che, al 43′, costringe l’arbitro a sospendere per due minuti la partita. Vengono assegnati 6 minuti Diu recupero e al primo di questi il Toro sfiora il gol con Adams che di testa costringe Martinez a un vero e proprio miracolo. Il primo tempo si chiude così con l’Inter in vantaggio per 1-0.