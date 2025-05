Torino-Inter, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino e Inter scendono in campo nel 36esimo turno di Serie A. I nerazzurri cercheranno la vittoria allo stadio Olimpico Grande Torino per inseguire il Napoli capolista. Il Toro potrebbe essere l’ago della bilancia della Serie A. Con una sconfitta, l’Inter rischierebbe di mandare in fumo il sogno scudetto. I granata di Paolo Vanoli vogliono concludere la stagione in maniera positiva. L’ultimo incrocio tra le squadre ha sorriso all’Inter. A San Siro, lo scorso 5 ottobre i nerazzurri hanno battuto il Toro 3-2. Due beffe in una sola gara per il Torino, che negli ultimi minuti perse Duvan Zapata per la rottura del legamento crociato. Segui in diretta di Torino-Inter su Toro.it.

Torino-Inter: il prepartita

Ore 16.00 Mancano ancora due all’inizio di Torino-Inter: è un pomeriggio di sole e c’è la temperatura ideale per una partita di calcio. I pullman delle due squadre non sono ancora arrivati ma sono attesi a breve mentre nei dintorni dello stadio sono già presenti diversi tifosi. Per la partita contro i nerazzurri Vanoli ha recuperato Ricci e Lazaro ma dovrà fare a meno di Pedersen, Sosa e Karamoh, tre giocatori che non avrebbero comunque giocato dall’inizio.

Torino-Inter: probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni:

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Ricci, Casadei, Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Masina, Pedersen, Linetty, Dembelé, Perciun, Cacciamani, Tameze, Ilic, Sanabria. All.: Vanoli.

Inter (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian, Carlos Augusto, Assllani, Zalewski, Zielinski; Correa, Taremi. A disposizione: J.Martinez, Di Gennaro, Acerbi, Dimarco, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Thuram, Arnautovic. All. Inzaghi.

Torino-Inter: dove vederla in tv e streaming

Domenica 11 maggio 2025 alle ore 18:00 andrà in scena la sfida tra Torino e Inter. Il match sarà trasmesso in diretta televisiva sulle piattaforme di Dazn e Sky e sull’app Now TV.

Torino-Inter: formazioni ufficiali

Torino-Inter: la diretta

Calcio d’inizio alle 18:00