Vagnati ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Inter: “Arrivare in una posizione o in un’altra fa la differenza”

Davide Vagnati ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Inter a DAZN. Ecco le sue parole: “Quello di stasera se sarà non deve essere un regalo solo per me, soprattutto per i ragazzi. Si meritano di finire bene, hanno fatto una stagione di alti e bassi. Le ultime partite sono importanti per dare un segnale su quello che sarà il futuro. Deve essere un regalo per tutti, per la gente e anche per il presidente. Ci mettiamo il massimo per cercare di migliorare. Ce lo meritiamo. L’idea uno se l’è fatta dopo un intero campionato. Arrivare in una posizione o in un’altra fa la differenza. Vogliamo cercare di non peggiorare quello che è stato il passato. Partita molto importante oggi, contro una squadra che ha dimostrato il suo valore negli ultimi giorni: dobbiamo cercare di fare il massimo per vincere. A me non piace quando si dice che non c’è lo stress da classifica. Siamo professionisti ed è giusto avere stress e pressione. Siamo in un club importante, dobbiamo avere l’ambizione di fare più punti possibili. Questa è la base dei successi. Vincere aiuta a vincere”. Poi a SKY ha aggiunto: “Elmas? Non dipende solo dal Torino. In primis il calciatore, che è importante e ha dimostrato da quando è arrivato grande voglia di crescere. Ci sta dando tanto, la sua volontà è alla base di tutto. Poi, in base a questo, il Toro farà i passi che deve fare per cercare di trattenere un giocatore che per noi è molto importante”.