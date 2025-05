Eljif Elmas ha parlato prima dell’inizio di Torino-Inter ai microfoni di DAZN: “Spero di fare bene in queste partite”

Eljif Elmas ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Inter, ecco le sue parole a DAZN: “L’Inter ha fatto due partite grandissime contro una squadra veramente forte come il Barcellona. Non lo so cosa penseranno oggi, ma l’Inter è sempre l’Inter e giocheranno per vincere il campionato. Sono venuto qui per dare il massimo. La piazza ha una grande storia con grandissimi tifosi. Loro meritano il meglio, spero di fare bene in queste ultime partite. Poi dopo vediamo cosa succederà. Ho ricevuto tanti messaggi dai napoletani, mi chiedono un regalo ma vediamo cosa succederà. Il destino è in mano a loro. Vediamo”.