Le parole di Simone Inzaghi al termine di Torino-Inter 2-0, gara decisa dalle reti di Zalewski e Asllani su rigore

Simone Inzaghi ha parlato al termine di Torino-Inter 2-0 a DAZN, queste le sue parole: “Sono contento. Zalewski nasce in mezzo al campo, ma poi con la sua qualità e quantità può fare l’esterno. Barella e Calhanoglu avevano speso tanto e ho preferito così con Asllani e Zielinski. Sono contento anche per Taremi e Correa per come hanno interpretato al gara: meritavano il gol”.

“Alcuni hanno avuto dei problemi che li hanno rallentati: Correa a dicembre prima della Supercoppa, Zalewski ha avuto subito un problema al polpaccio e Taremi ha avuto la pubalgia all’inizio. Adesso si stanno allenando bene e ci stanno dando soddisfazioni. Mancano 2 partite, avevo timore contro una squadra che non perdeva da 9 partite in casa e dopo la partita contro il Barcellona. Torino ben allenato e organizzato, i ragazzi sono stati bravissimi. Io devo ringraziare questi ragazzi e questa società per quello che mi hanno dato, poi noi sappiamo che la finale è importante: con le nostre armi e con il nostro cuore ci proveremo”.

Inzaghi in conferenza stampa

Quando hai pensato di mettere Zalewski mezzala?

“E’ un giocatore di qualità, può fare il quinto, può fare la mezzala. Oggi ci mancava qualcuno in mezzo e abbiamo pensato di metterlo in quella posizione, tra l’altro lui nasce in quella posizione poi è stato spostato a fare il quinto. Ma tanti hanno fatto bene, anche Correa e Taremi che avrebbero meritato il gol. Volevamo vincere la partita e siamo contenti”.

Ci credi ancora per lo scudetto?

“Avevamo tre partite da giocare e l’obiettivo di fare il massimo. Ci crediamo. Mercoledì ha iniziato a piovere e poi abbiamo fatto una gran partita… Oggi abbiamo giocato contro una squadra che da nove partite non perdeva in casa, che era ben organizzata”.

Taremi sembra un altro giocatore rispetto all’andata?

“Nel girone di andata aveva avuto una pubalgia, poi era andato in nazionale ed era tornato con un problema fisico. Da un paio di mesi sta bene e sta facendo bene”