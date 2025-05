Le parole di Paolo Vanoli, allenatore del Torino, dopo la sconfitta per 2-0 in casa del suo Torino contro l’Inter

Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN al termine di Torino-Inter 2-0. Queste le sue parole: “Ci ha dato fastidio la posizione di Zalewski che bloccava il nostro terzino, facevamo fatica a pressare il quinto, poi l’abbiamo corretta durante la gara. Nel secondo tempo l’idea era far seguire a Lazaro il quinto. Terzino su Zalewski e Vlasic su Bastoni. Questo non ci ha permesso di essere aggressivi contro una squadra brava nel palleggio. Con le contromisure abbiamo trovato le nostre occasioni, Martinez ha fatto una grande parata”.

Vanoli poi ha aggiunto: “Spirito e coraggio, questo ho chiesto ai ragazzi e i ragazzi lo hanno dimostrato. Se riapri queste partite, le tieni aperte fino alla fine. Abbiamo rischiato, ma era quello che chiedevo. Se lasci il pallino del gioco a queste squadre poi è difficile prendere la palla. Sicuramente con la società ne continuiamo a parlare, per migliorare la nostra rosa. Si tratta di un ciclo nuovo che deve essere migliorato. La maglia che indossiamo va onorata e questo, rispetto al primo tempo contro il Venezia, l’abbiamo capito”.

Vanoli ha parlato anche del mercato: “Cercheremo quegli elementi per migliorare non solo la fase offensiva, ma anche quella difensiva. Rispetto allo scorso anno i gol presi sono di più, davanti abbiamo fatto più gol”.

Poi sulla corsa scudetto: “Napoli e Inter? Due grandi squadre che giocano per qualcosa di importante. Io sono molto attento al settore giovanile, quando meritano giusto che abbiano spazio, tenendo i piedi per terra. Cacciamani stasera ha esordito. Perciun, Dembelé, Gineitis anche che è 2004, i giovani ci sono e io li osservo”.

Vanoli in conferenza stampa

Come valuti questa partita?

“Quando perdi c’è sempre del rammarico ma bisogna guardare la prestazione. E’ stata una partita completamente diversa da quella contro il Venezia, oggi abbiamo faticato ad andare a prenderli alti, a trovare le contromisure. Zalewski in quella posizione ci ha messo in difficoltà. Siamo stati ingenui sul primo gol, Gineitis non doveva lasciargli due metri dopo una sterzata. Abbiamo avuto una buona occasione con Adams e ha fatto una grande parata Martinez. Nel secondo tempo ho chiesto alla squadra di avere coraggio, era un rischio che volevo prendere. Penso che il gol di Masina, che non ho capito perché è stato annullato, ce lo meritavamo, anche perché abbiamo avuto due occasioni pure con Vlasic. Nella ripresa dovevamo essere un po’ più equilibrati nell’andare a prendere le seconde palle ma ho visto lo spirito che volevo”.

Cosa hai pensato quando Milinkovic Savic ha fatto il fallo?

“Che Dimarco ha messo una grande palla. Siamo stati un po’ ingenui a non leggere la profondità, vorrei rivedere l’episodio per capire se era rigore netto”.

“Sapevamo di incontrare una grandissima squadra nonostante la assenze. Sono dispiaciuto per il risultato ma a volte devi guardare la prestazione, questa prestazione deve essere una continuità in vista della prossima partita. Dobbiamo guardare noi stessi e vedere poi quanti punti facciamo”.

Una botta di energia può arrivare dai ragazzi più giovani?

“Sarebbe una sconfitta mettere un giovane perché ci deve dare energia. Io metto un giovane perché seguo il settore giovanile e perché se lo merita. In un campionato puoi avere delle defezioni e puntare sui giovani. Mi dispiace che Njie non ci sia in questo finale di campionato perché potevamo accumulare esperienza. Sono contento per Cacciamani perché si è meritato questo esordio ma è ancora tanto giovane e non si deve illudere. Perciun da quest’estate fa bene e deve continuare così. I ragazzi che sono sotto devono vedere una grande squadra”.

Tornando indietro, cambieresti modulo mettendo un centrocampista in più?

“No, ho voluto alzare il baricentro andando a pressare le squadre. E’ normale che quando fai questo questo poi ti trovi magari uomo contro uomo, all’inizio abbiamo pagato questa scalata anche se Gineitis si è fatto saltare troppo facilmente. Poi ci è mancato un po’ di equilibrio sulle seconde palle”.

Si sente felice a Torino?

“Sono orgoglioso e molto facile. Sono carico nonostante la stagione non sia andata come speravamo. Questo passo indietro sono convinto che serva per fare due passi avanti nella prossima stagione. Sono molto carico per il futuro. Se è questo lo spirito, riuscire a finire con orgoglio il campionato è un buon punto di partenza. Poi con il direttore tecnico e il presidente dobbiamo lavorare tanto per migliorare la squadra”.

Poi Vanoli ha aggiunto: “Voglio fare un grande in bocca al lupo ai nostri due tifosi. Non abbiamo ancora notizie, sappiamo che sono caduti in due, uno si è ripreso subito, l’altro ci hanno detto che era vigile”.