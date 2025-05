I numeri della sconfitta contro l’Inter: i granata hanno tirato più volte dei nerazzurri, ma si sono dimostrati più imprecisi e sfortunati

In uno Stadio Olimpico ricolmo di acqua, il Torino non è riuscito nell’impresa di battere l’Inter seconda in classifica e finalista di Champions League. Ai nerazzurri è bastato un gol per tempo per mettere al sicuro il risultato, e impedire ad Adams e compagni di rientrare in partita. Ed effettivamente i granata in partita ci sono rimasti eccome per tutti e 90 i minuti – come dimostrato dalle due azioni pericolose nel finale -, riuscendo in qualche occasione a mettere in difficoltà gli avversari ma senza riuscire a fare gol. I numeri del match, in questo senso, parlano di come il Toro abbia provato a giocare alla pari.

Le statistiche

Nonostante il risultato voglia far credere che l’Inter abbia dominato in lungo e in largo, in realtà dando uno sguardo alle statistiche si nota come a livello offensivo il Toro abbia prodotto addirittura più dei ragazzi di Inzaghi: 17 tiri a 12, per un totale di 12 occasioni create contro le 8 dei campioni d’Italia in carica. Il tutto per un valore totale di expected goals di 1.57, il che significa che i granata avrebbero dovuto segnare almeno un gol. E invece così non è stato, per la solita questione legata al cinismo. Basti pensare che delle 17 conclusioni tentate solo 3 sono finite verso la porta – di cui una salvata con un miracolo da Martinez – numeri che portano davvero a riflettere.

I dati del possesso

Diverso invece il discorso legato al possesso palla, poiché gli ospiti hanno tenuto maggiormente il pallino del gioco. Il Toro ha chiuso con 367 passaggi riusciti – contro i 542 dei nerazzurri -, e non a caso Ricci e Gineitis sono risultati tra i peggiori in campo avendo poco il pallone tra i piedi.