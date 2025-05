Il lituano, alla seconda presenza da titolare consecutiva, ha deluso: Vanoli deve capire come gestirlo al meglio

Niente da fare per il Torino, che contro le seconde linee dell’Inter non è riuscito a trovare la vittoria andando anche incontro alla prima sconfitta interna del 2025. Una partita comunque tutto sommato positiva da parte dei granata, sfortunati nel non riuscire a trovare il gol (al di là di quello annullato). A deludere sono stati invece i centrocampisti partiti titolari: Ricci, che non è sembrato al top della forma, e Gineitis, ancora una volta sottotono quando schierato dal 1′.

Troppo leggero nel primo gol

Il centrocampista lituano su tutti è quello che ha reso meno, e non è un caso che il gol del vantaggio dei nerazzurri sia arrivato su una sua marcatura troppo leggera, che ha fatto arrabbiare Vanoli. Il tecnico, nel post partita, ha infatti dichiarato: “Gineitis non doveva lasciare due metri a Zalewski dopo la sterzata, si è fatto saltare troppo facilmente“. Per il resto il classe 2004 non ha per nulla inciso, perdendo anche molto spesso i duelli fisici con il terzetto di centrocampo dell’Inter. Ancora una volta, dunque, si può parlare di bocciatura in una gara in cui è stato schierato titolare.

Come gestirlo?

E allora i dubbi vengono, perché se le migliori cose il 21enne le ha fatte entrando dalla panchina (vedi i gol contro Fiorentina, Milan e Lazio) e quando invece parte dal 1′ stenta a incidere, allora c’è qualcosa che non va. Forse una questione di esperienza e anche atletica, che fa sì che in questa fase di gioventù renda bene solo nel momento in cui gli avversari sono stanchi. In ogni caso qualcosa dietro c’è, e Vanoli potrebbe pensare di rivedere la sua gestione per queste ultime due partite di campionato.