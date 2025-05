Da quando è arrivata la conferma della salvezza, il Toro ha smesso di giocare o quasi: è arrivata solo una vittoria nell’ultimo mese e mezzo

Nell’intensa pioggia dell’Olimpico, il Toro non ha potuto fare nulla contro le “riserve” dell’Inter. Se riserve possono essere chiamate, visto il loro livello. In una partita anomala, sospesa due volte e con un intervallo di quasi mezz’ora, ai nerazzurri sono bastati due gol tra primo e secondo tempo per chiudere agilmente la pratica. I granata ci hanno comunque provato creando qualche occasione e vedendosi annullato nel finale un gol in maniera esagerata, ma non sono riusciti a fare punti. Questo significa non solo prima sconfitta in casa del 2025, ma anche che la striscia senza vittorie si allunga ancora: il successo ora manca da tre settimane , ma in particolar modo nelle ultime 7 partite solo una volta sono arrivati i tre punti.

6 punti in 7 partite

Vista la mancanza di reali obiettivi, sui social i tifosi continuano a ironizzare scrivendo “C’è ancora il titolo del 10° posto da vincere”, ma la sensazione è che quest’anno il Toro verrà spodestato dal suo classico trono. Nonostante Vanoli abbia provato più volte a mantenere alta la concentrazione nelle ultime gare i granata hanno esplicitamente abbassato la guardia, e a dimostrarlo sono i numeri. Dopo il successo contro l’Empoli, e dunque la partita che ha sancito di fatto la salvezza con parecchi turni d’anticipo, Ricci e compagni hanno ottenuto solamente 6 punti in 7 partite, vincendo una sola gara. E non è un caso che il successo sia arrivato contro l’Udinese, l’unica altra squadra del campionato che da ormai diverse settimane ha staccato la spina.

Toro mattatore dello Scudetto? Tutt’altro

Questo ha anche fatto sì che, nonostante i granata avessero la possibilità di dire la loro sulla lotta al titolo dovendo affrontare sia Napoli che Inter, in realtà tutto rimanesse uguale. Il Toro ha infatti perso in maniera piuttosto simile contro entrambe: prendendo due gol, non segnandone nemmeno uno e dimostrando un atteggiamento piuttosto arrendevole – più contro gli azzurri. Ora mancano due gare al tramonto, e tutti sperano vivamente che possa arrivare almeno una vittoria per chiudere in bellezza la stagione.