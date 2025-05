Domenica al Via del Mare non potranno essere presenti tifosi granata provenienti dal Piemonte: “Concreto pericolo di azioni violente”

Domenica sul campo del Lecce il Torino non potrà contare sull’apporto dei propri tifosi provenienti dal Piemonte: il Prefetto della città pugliese ha infatti vietato la vendita dei biglietti ai sostenitori granata dopo che il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive aveva ravvisato il “concreto pericolo di azioni violente da parte delle tifoserie appartenenti alla squadra del Torino, analogamente a quanto avvenuto in occasione di altri incontri”.