Il difensore contro l’Inter non ha giocato per via di un infortunio alla mano ed è rimasto in panchina con il tutore

Nella partita in casa contro l’Inter, Vanoli ha dovuto far fronte ad un’ulteriore perdita nell’organico della squadra. Coco è stato costretto a fermarsi e a non poter partecipare attivamente alla sfida contro i nerazzurri per un problema alla mano che ha condizionato la sua preparazione in vista dell’incontro. Nonostante il problema fisico, il difensore è stato comunque convocato ma è rimasto seduto in panchina con il tutore.

Un possibile finale di stagione anticipato

Dopo il recente infortunio, lo staff tecnico di Vanoli cercherà di fare il possibile per aiutare Coco a recuperare per permettergli di partecipare alle ultime due partite del campionato. Nei prossimi giorni continuerà ad essere valutata la condizione del giocatore per determinare l’entità dell’infortunio e per decidere se dovrà continuare la terapia o se sarà inevitabilmente costretto ad operarsi anticipando così la fine della sue stagione.

I possibili sostituti

Sebbene la notizia del momentaneo stop di Coco sia una fonte di dispiacere per Vanoli, a differenza degli ultimi infortuni, il tecnico granata potrebbe fronteggiare più facilmente questa perdita rispetto alle assenze precedenti di Vlasic e Lazaro, poichè possiede un maggior numero di interpreti per quella posizione. Il principale indirizzato a sostituire l’equatoguineano potrebbe essere Masina, scelto da Vanoli come titolare nella gara di domenica contro l’Inter, che ha fornito una buona prestazione andando vicino alla rete negli ultimi minuti della partita e avendo sventato qualche pericolosa iniziativa offensiva avversaria. Oltre all’italo-marocchino, Vanoli per sostituire Coco potrebbe pensare di riposizionare Walukiewicz nel suo ruolo naturale di difensore centrale, il giocatore polacco, nonostante le ultime prestazioni sottotono potrebbe tornare in auge una volta schierato al centro della difesa al fianco di Maripan.