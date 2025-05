Il giovane giocatore granata in prestito alla Ternana terminerà la sua stagione giocando le fasi finali dei Play off di Serie C

Dopo essere arrivato al Ternana alla fine della sessione di mercato invernale, Ciammaglichella è ora chiamato a rendersi protagonista in un finale di stagione che ha ancora tanto da dire. La squadra Umbra è ancora in piena corsa per raggiungere la promozione che gli permetterebbe di competere nella Serie B la prossima stagione. Nonostante il campionato sia finito, la Ternana con il secondo posto nel girone B della Serie C si è guadagnato la possibilità di giocare ai Play off per ottenere la promozione. Chiammaglichella con la sua attuale squadra, si sta preparando per il doppio confronto contro la Giana Erminio e in caso di vittoria permetterebbe così al Ternana di accedere alla semifinale della competizione contro la squadra che uscirà vincitrice dai 2 incontri tra Crotone e Vicenza.

L’adattamento difficile nella nuova squadra

Ciammaglichella ha faticato a inserirsi nelle gerarchie della squadra umbra disputando appena 5 partite fino a questo punto della stagione. Tuttavia nelle ultime settimane pare essere riuscito a ritagliarsi più spazio in campo, avendo partecipato alle ultime 3 partite di campionato, l’ultima da titolare contro l’Entella. Nonostante i pochi minuti disputati nella seconda metà della stagione, il centrocampista classe 2005 recentemente è riuscito ad incidere realizzando il primo gol con la Ternana nel secondo tempo della partita contro il Pianese, permettendo così alla squadra di avvicinarsi alla vittoria poi arrivata al termine dei 90 minuti. Nelle ultime settimane ha dimostrato di essere all’altezza della competizione e di essere un valido elemento della rosa su cui l’allenatore potrà contare per le ultime fasi della competizione.

L’infortunio con la primavera

La stagione di Ciammaglichella è stata fortemente condizionata dall’infortunio subito nella prima metà della stagione, quando ancora era un membro della rosa della primavera del Torino. Il giovane centrocampista italiano dopo la vittoria contro l’Atalanta aveva rimediato un elongazione dell’adduttore destro, che l’ha costretto a rimanere indisponibile per gran parte del girone di andata. Per recuperare la condizione il Torino ha deciso di mandarlo in prestito al Ternana, dove dopo un lungo periodo di adattamento sta finalmente riuscendo a tornare ai suo ritmi fornendo ottime prestazioni.