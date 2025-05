L’ex giocatore del Chelsea dopo l’ultima panchina potrebbe partire da titolare nell’ultima trasferta della stagione

Le ultime settimane del Torino rischiano di far terminare la stagione al club granata con l’amaro in bocca dopo l’ottima partenza della seconda metà della stagione. Complici dei recenti risultati negativi, potrebbero essere i cali delle prestazioni di alcuni giocatori, anche per l’assenza di obiettivi. Contro l’ìInter Vanoli ha preferito far riposare Casadei non facendolo partire titolare. Dopo avergli concesso qualche minuto di riposo contro la sua ex squadra, contro il Lecce, il tecnico granata spera di poter tornare a contare sulle ottime prestazioni del suo nuovo centrocampista, che da quando è arrivato a Torino è riuscito a infondere più fiducia alla squadra e a portare più qualità nel centro del campo.

Partito subito da titolare

Dopo il suo arrivo, a Casadei è bastato un solo spezzone di partita contro il Genoa per emergere tra le fila della squadra, e guadagnarsi fin da subito un posto da titolare. Delle ultime 13 partite del Torino, l’ex Chelsea ha partecipato a tutti gli incontri, partendo per ben 11 volte dal primo minuto. Tuttavia con la recente assenza di Ricci, Casadei ha faticato a gestire tutto il peso del centrocampo del Torino sulle spalle, la mancanza di un compagno di reparto con le abilità tecniche del capitano ha compromesso in maniera significativa il rendimento della squadra. Contro il Lecce, Vanoli potrà tornare a contare sui suoi titolarissimi, dopo la partita di collaudo contro l’Inter, il Torino potrà scendere in campo con tutti i giocatori con cui era riuscito ad imporsi all’inizio della seconda metà della stagione.

L’alternanza con Gineitis

Un valido sostituto di Casadei, potrebbe essere proprio Gineitis, che nonostante non sia riuscito a incidere nelle ultime partite in cui è sceso in campo dal 1′, potrebbe essere una preziosa alternativa per Vanoli da utilizzare a gara in corso. Il lituano nel corso della stagione si è spesso distinto per le ottime prestazioni dopo essere entrato dalla panchina, e a oggi rimane l’ultimo ad aver siglato una marcatura per il Torino contro la Lazio, quando entrato ancora una volta a gara in corso ha permesso alla squadra granata di agguantare il pareggio.