I precedenti della sfida tra Lecce e Torino: bilancio molto equilibrato, ma le volte in cui hanno vinto i salentini hanno fatto molto male

-2 alla fine di un campionato che tra alti e bassi ha visto il Torino, ancora una volta, navigare a metà classifica. I granata hanno l’obiettivo di chiudere in bellezza dopo le ultime partite deludenti, e per farlo devono senza se e senza ma battere il Lecce, che dal canto suo ha bisogno vitale di punti salvezza. Il Salento, però, è una terra che ha lasciato spesso delusi i granata. I 10 precedenti in Serie A parlano di 3 vittorie per parte e 4 pareggi, con i granata negli ultimi anni reduci da due successi di fila.

L’ultimo precedente: lo 0-1 targato Buongiorno

L’anno scorso Lecce e Torino si sono affrontate al Via del Mare a ottobre, in una fase ancora piuttosto embrionale del campionato. Fu D’Aversa contro Juric, e ad avere la meglio fu l’allenatore croato, che vinse 0-1 grazie a una rete di Buongiorno al 41′. Un successo che seppe molto di boccata d’ossigeno, visto il precedente periodo di crisi della squadra granata.

La retrocessione del 2000

I salentini furono giudici della retrocessione in Serie B nel 2000. La squadra allenata da Emiliano Mondonico dovette abbandonare il massimo campionato in seguito a una sconfitta per 2-1 in Puglia, resa ancor più bruciante dal fatto che i giallorossi all’epoca erano reduci da un periodo di forma più che negativo.

Il flop del 1989

Non solo quella del 2000: il Lecce fu artefice anche della discesa in B del Torino nella stagione 1988/1989. Quella fu la seconda retrocessione della storia granata, arrivata dopo una partita drammatica persa 3-1. Si ricordano infatti le lacrime dei tifosi e soprattutto dei giocatori al fischio finale, a cui seguì una contestazione a Caselle in occasione del ritorno in città della squadra.