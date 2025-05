Ché Adams e Vanja Milinkovic-Savic sono stati premiati dalla community del popolare videogioco di calcio FC 25

Il videogioco FC 25 (il nuovo nome del più noto Fifa) ha stilato la lista dei migliori giocatori della Serie A 2024/2025 premiati dalla community del gioco. Tra i calciatori che hanno ricevuto la classica carta speciale che si può trovare all’interno dei pacchetti acquistabili nel videogioco ci sono Ché Adams e Vanja Milinkovic-Savic.

L’attaccante scozzese ha ricevuto la card in versione Team Of The Season (TOTS) – Highlight. Il portiere serbo, invece, è stato insignito con la carta TOTS – Honourable Mention. Entrambe le cards sono disponibili dei pacchetti acquistabili nella sezione apposita del videogioco.