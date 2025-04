Prima del calcio d’inizio di Napoli-Torino, il dt Vagnati è intervenuto ai microfoni di Dazn: “A fine anno programmeremo il futuro”

Mezz’ora prima del calcio d’inizio di Napoli-Torino, il dt granata, Davide Vagnati, è intervenuto ai microfoni di Dazn per presentare la partita: “È una bellissima serata, c’è tanta gente allo stadio e noi cercheremo di fare il massimo”.

Vagnati sul mercato e sul futuro di Vanoli

Sul futuro del Torino, Vagnati ha aggiunto: “Vedo il futuro con ottimismo, parlavamo questa settimana del fatto che se togli il miglior attaccante a qualsiasi squadra è dura. E’ stato bravo l’allenatore. Abbiamo un buon organico, dobbiamo migliorare per la prossima stagione”.

Alla domanda riguardo alla possibilità di rinnovare il contratto a Vanoli per dare anche maggiore solidità al progetto, Vagnati ha risposto: “Noi abbiamo già solidità, non abbiano bisogna di altro, al di là del fatto che nel contratto di Vanoli c’è già un’opzione per un altro anno. A fine stagione insieme anche al presidente ci vedremo per programmare il futuro. Ma la solidità c’è già”.