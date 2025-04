Napoli-Torino, le formazioni ufficiali: Vlasic partirà dalla panchina, davanti a Milinkovic Vanoli punta sulla difesa a 3

Manca poco all’inizio della sfida tra Napoli e Torino in programma allo stadio Diego Armando Maradona alle 20:45. L’ incontro sarà valido per la 34a giornata di campionato, e la squadra di Vanoli è pronta per una sfida difficile sulla carta. Giocherà contro il Napoli, una squadra che è in piena lotta per lo scudetto, e che farà il possibile per uscire dal campo con i 3 punti che porterebbero la squadra di Conte in testa alla classifica dopo la sconfitta dell’Inter contro la Roma. Per la sfida di oggi l’ex tecnico del Venezia ritrova Vlasic e Lazaro che partiranno dalla panchina, mentre davanti alla difesa a 3 Pedersen avrà un’altra chance da titolare. Ricci nemmeno in panchina nonostante fosse stata annunciata la sua presenza: out per infortunio.

Napoli-Torino, le formazioni ufficiali

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola. A disp. Scuffet, Contini, Rafa Marin, Billing, Mazzocchi, Gilmour, Hasa, Raspadori, Simeone, Ngonge, Okafor. All. Conte.

Torino (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Coco, Maripan, Masina; Pedersen, Tameze, Linetty, Casadei, Biraghi; Elmas, Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Dembelé, Lazaro, Karamoh, Perciun, Cacciamani, Ilic, Vlasic, Sanabria. All. Vanoli