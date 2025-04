Napoli-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Napoli contro Torino. Antonio Conte contro Paolo Vanoli. Il maestro contro l’allievo. Tutto pronto per la giornata numero 34 della Serie A. Napoli-Torino si gioca domenica 27 aprile alle ore 20:45 allo Stadio Maradona di Napoli. Torino 10° a 43 punti. Napoli invece primo a pari punti con l’Inter a 71. Si prospetta una bella sfida. Segui la diretta su Toro.it.

Napoli-Torino: il prepartita

Ore 18:45 Mancano 2 ore al calcio d’inizio di Napoli-Torino. A breve in zona stadio sono attesi i pullman delle due squadre. Intanto i primi spettatori sono già presenti fuori dallo Stadio Diego Armando Maradona e si preparano ad entrare. Per la trasferta sul campo del Napoli, Vanoli ha recuperato due giocatori importanti come Lazaro e Vlasic, oltre a Ilic. Ancora assente invece Sosa.

Napoli-Torino: le probabili formazioni

Napoli (4-4-2): Meret, Di Lorenzo, Rrhamani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Raspadori, Lukaku. A disp. Scuffet, Contini, Buongiorno, Rafa Marin, Billing, Mazzocchi, Gilmour, Hasa, Simeone, Ngonge, Okafor. All. Conte.

Torino (4-3-2-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci, Casadei; Vlasic, Elmas; Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Pedersen, Masina, Dembelé, Lazaro, Karamoh, Perciun, Cacciamani, Tameze, Ilic, Sanabria. All. Vanoli

Napoli-Torino: le formazioni ufficiali

Napoli-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20:45

Dove vedere Napoli-Torino in streaming e in TV

Napoli-Torino in diretta streaming e TV sarà visibile in esclusiva su DAZN, emittente che detiene i diritti del campionato di Serie A. Per questa partita non è prevista la diretta su Sky Sport, anche su su Sky Napoli-Torino è possibile vederla su Zona Dazn 1, sul canale 214.