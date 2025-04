Sintesi e commento di Napoli-Torino: la doppietta di McTominay decide il primo tempo tra granata e azzurri

Per la sfida del Maradona, Vanoli deve fare i conti con qualche assenza di troppo (compresa quella dello squalificato Gineitis) tanto da convincersi a cambiare sistema. Torna la difesa a tre, con Coco, Maripan e Masina, in mezzo non c’è Ricci per un infortunio a pochi minuti dal fischio d’inizio: tocca quindi a Casadei, Linetty e Tameze mentre Elmas gioca a ridosso di Adams. Dalla parte opposta c’è Buongiorno, recuperato in extremis. L’inizio del Napoli, in piena corsa scudetto e a caccia di punti per approfittare del ko dell’Inter, è di quelli che fanno male. La squadra di Conte dopo sette minuti è già avanti. Segna il giocatore più in forma del momento, McTominay: lo scozzese anticipa Coco e batte Milinkovic-Savic. Il Torino prova a reagire: ci prova Adams all’11’ ma la conclusione finisce alta. Al 20′ bella azione di Linetty che serve Elmas il cui tiro non è irresistibile. La raccoglie Biraghi che prova a metterla in mezzo ma l’azione sfuma. La gara resta in equilibrio col Toro che se la gioca contro un Napoli che non riesce a costruire azioni pericolose. Non è un caso che serva di nuovo la qualità di un singolo. Al 41′, infatti, è ancora lo scozzese McTominay a fare esplodere il Maradona: cross di Politano da destra e anticipo del giocatore su Casadei per il 2-0. Il Torino chiude in attacco il primo tempo ma si va al riposo con il Napoli in vantaggio di due reti.