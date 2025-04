Maripan riesce a contenere un avversario complicato come Lukaku, Adams spreca il pallone dell’1-1: le pagelle di Napoli-Torino

MILINKOVIC-SAVIC 6: subisce due reti praticamente identiche da McTominay ma non è il principale responsabile dei gol subiti. Di vere e proprie parate non è mai chiamato a farne.

COCO 5: il suo rientro dopo la squalifica non è dei migliori, spesso si fa trovare fuori posizione. Si fa anticipare da McTominay sul gol dell’1-0 che, dopo appena sette minuti, complica ulteriormente la partita del Torino. (st 23′ KARAMOH 5,5: non compie mai uno spunto davvero pericoloso)

MARIPAN 6: dà vita a un bel duello con Lukaku. Contenere il centravanti belga non è semplice ma il centrale del Torino riesce a cavarsela ed è provvidenziale nell’anticiparlo davanti alla porta dopo la traversa di Billing.

MASINA 6: seconda da titolare consecutiva per il numero 5 che torna a giocare da braccetto nella difesa a tre. Non è una serata semplice per lui ma riesce comunque a cavarsela grazie alla sua esperienza. (st 40′ WALUKIEWICZ: sv)

PEDERSEN 6: soprattutto nel primo tempo lo si vede in più di un’occasione nella metà campo avversaria e all’andare al traversone anche con quello che non è il suo piede preferito, il sinistro.

CASADEI 5: non basta la sua fisicità per contenere McTominay e lo si vede in occasione del gol del 2-0 del Napoli. Nella ripresa ha anche una potenziale occasione per riaprire la gara ma non riesce a sfruttarla.

LINETTY 6,5: è uno dei più positivi in casa Torino. Dai suoi piedi partono le iniziative più pericolose della formazione granata e si concede anche qualche giocata di qualità, come il tunnel ai danni di McTominay nel primo tempo. (st 14′ VLASIC 5,5: non è ancora al 100% e si vede. Tocca pochi palloni nella metà campo avversario, la sua giocata più apprezzabile è un bel recupero difensivo su Lukaku).

TAMEZE 5.5: il dolore al ginocchio accusato da Ricci nel riscaldamento gli permette di scendere in campo dal primo minuto. Non riesce però a sfruttare l’occasione: prestazione anonima la sua in mezzo al campo. (st 1‘ ILIC 5,5: Vanoli lo inserisce per dare qualità al centrocampo ma non riesce a far valere le proprie doti tecniche)

BIRAGHI 5: in fase difensiva soffre la vivacità di Politano. Spinge in avanti quando ne ha l’opportunità ma è meno preciso del solito con il suo sinistro. (st 14′ LAZARO 5,5: Vanoli lo schiera sulla fascia sinistra, prima come quinto di centrocampo, poi come terzino della difesa a quattro. Spinge troppo poco).

ELMAS 5,5: è autore di qualche buono spunto ma non riesce a incidere come ha fatto tante volte da quando veste la maglia del Torino.

ADAMS 5: poco dopo la rete dell’1-0 di McTominay ha sui piedi il pallone dell’1-1 ma, da due passi, spreca malamente calciando sopra la traversa. Fa molto movimento ma non ha altre occasioni per farsi perdonare l’errore.

ALL. VANOLI 5,5: con Lazaro non al meglio e senza lo squalificato Gineitis sceglie di tornare al 3-5-2. Una scelta che non si rivela però azzeccata, il suo Torino non riesce a contenere le incursioni di McTominay e fatica a rendersi pericoloso.