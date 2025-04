Al termine della partita l’allenatore del Napoli ha parlato della prestazione della sua squadra dopo il successo in casa

Concluso l’incontro serale tra Napoli e Torino con la vittoria della squadra di casa per 2-0, il tecnico Antonio Conte ha analizzato la vittoria del Napoli sul Torino e la 1a posizione in classifica. L’allenatore della squadra partenopea ha detto di essere concentrato su ogni singola partita: “Abbiamo fatto il primo passo, ci siamo portati avanti, ne mancano altri quattro”. Il Napoli dovrà competere contro squadre che si giocano ancora molto nel campionato:” Andremo ad affrontare due squadre che lottano per la salvezza, è tutto da giocare”.

Merito degli ottimi risultati in casa è dovuto al grande sostegno dei tifosi: “Oggi lo stadio ha spinto tanto, è stato dodicesimo e tredicesimo uomo in campo”. Gran parte degli ottimi risultati conseguiti in stagione sono dovuti ai progressi dei singoli giocatori:” Penso che tutti quanti siano molto migliorati, abbiamo lavorato tanto e questo è il frutto del lavoro“. Nonostante le poche gare da giocare l’allenatore del Napoli è rimasto coi piedi per terra sul tema scudetto sapendo di dover dare ancora tanto prima del termine della stagione:” Lo scudetto sarebbe un prodigio“.