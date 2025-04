L’allenatore del Torino commenta la sconfitta, 2-0, dei granata in casa del Napoli al Maradona: decide McTominay

Paolo Vanoli analizza così la sconfitta del Torino: “E’ stata una buona prestazione – così a Dazn – c’era stanchezza. Arrivavamo da quattro giorni in meno di riposo, abbiamo avuto anche la defezione di Ricci. Ora vogliamo i tre punti a tutti i costi in casa. Questa è una gara che ci serve per crescere, abbiamo incontrato una squadra che merita questa posizione, un ambiente caldo, ma se vogliamo fare altro step bisogna capire che i dettagli fanno la differenza“

Il Toro ha incontrato il Napoli e avrà anche l’Inter fra due settimane: “Noi arbitri degli altri? Dobbiamo esserlo di noi stessi, abbiamo il nostro mini campionato, dobbiamo onorarlo, lo abbiamo dimostrato nonostante la sconfitta”.

La conferenza stampa di Vanoli

Vanoli ha poi continuato con la sua analisi in conferenza stampa

Il gol preso subito all’inizio ha cambiato i vostri piani gara?

“Quel gol dà fastidio perché abbiamo fatto una buona prestazione, ma se concedi due gol fotocopia al Napoli è difficile reagire. Abbiamo retto nel secondo tempo, mentre nel primo ci è mancata un po’ di profondità. Tutto sommato è una gara che ci serve per crescere, ci deve far capire che se vogliamo fare un altro step i dettagli sono fondamentali. Ora dobbiamo ricaricare le pile e pensare alla prossima gara”.

Adesso bisogna chiudere bene…

“Sì, dobbiamo farlo per la maglia che indossiamo, l’ho detto ai ragazzi. In questo girone di ritorno e stasera l’abbiamo dimostrato. Ora riposiamo e poi andiamo carichi col Venezia: in casa vogliamo questi tre punti”.

Che problema ha avuto Ricci?

“Ha un problema al rotuleo e abbiamo provato fino all’ultimo a recuperarlo. Abbiamo recuperato anche Ilic e Lazaro all’ultimo, che sono giocatori importanti per questo rush finale”.

Cosa le ha dato più fastidio di stasera?

“Contro le big non puoi prendere quei gol, sono regalati. Dobbiamo imparare su questo per fare una crescita mentale”.

Un giudizio sul suo primo campionato di A?

“Devo cercare solo il meglio per il club e i tifosi, non posso dare un giudizio a me stesso, saranno gli altri a giudicare. Non sono soddisfatto, sarei seduto se lo fossi“.

Cosa è mancato da parte dei suoi giocatori sui gol?

“Mi sono arrabbiato perché non voglio che in area si marchi a zona. Più il primo gol: sul secondo è stato bravo McTominay a fare rete. Sono comunque due gol da evitare assolutamente“.