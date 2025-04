Partita speciale quella del Maradona per Elmas, che a Napoli ha passato diversi anni e ha vinto uno Scudetto storico. Prestazione però tutto sommato anonima la sua, quella contro gli azzurri. Al termine della sfida, il calciatore macedone ha parlato prima ai microfoni di Torino Channel e poi in conferenza stampa.

Le parole di Elmas

“Abbiamo un po’ sbagliato sui due gol, mi dispiace. Potevamo secondo me fare meglio ma abbiamo comunque fatto una buona prestazione contro una grande squadra. In qu3sta squadra c’è qualità e un allenatore forte, in queste prossime quattro partite daremo il massimo per fare contenti i tifosi. Ci eravamo detti di non prendere gol nei primi minuti, non ci siamo riusciti e poi è stato difficile reagire. Questo è il calcio e bisogna rialzarsi subito. Questa partita ci lascia un po’ di rabbia perché potevamo fare meglio, ora però andiamo avanti così pensando partita dopo partita. Il mister già sicuramente pensa al Venezia, quando si gioca in casa si deve sempre vincere. Non c’è altra opzione”.

La conferenza stampa

“È stato speciale per me perché qui ho passato 5 anni. Ho iniziato bene a Torino, sto andando bene ma secondo me posso fare ancora meglio. Venire a giocare in Italia non era facile, per questo fin qui secondo me ho fatto bene”.

“Non so ancora quale sarà il mio futuro, sto cercando di dare il mio massimo e dopo si vedrà cosa faranno i presidenti di Torino e Lipsia. In questo momento io mi sto trovando benissimo qui, sono contento di essere tornato in Italia e sto bene. Non posso però dire ancora niente del mio futuro perché è presto”.

“C’è stato qualcosa con il Napoli prima di arrivare al Torino, hanno parlato agenti e intermediari ma non so di più”.