Si accende la sfida tra Lecce e Torino. La partita, in programma domenica 18 maggio, potrebbe valere molto in ottica salvezza. I giallorossi allenati da Marco Giampaolo sono chiamati a vincere per scacciare i fantasmi della retrocessione in Serie B.

Oggi, 17 maggio, fuori dallo stadio “Via del mare” è comparso uno striscione affisso ai cancelli dalla Curva Nord giallorossa: “Chi non combatte ha già perso! Avanti Lecce“. Queste le parole scritte dagli ultras pugliesi.