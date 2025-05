Il Lecce ospita il Torino allo stadio “Via del Mare”. I pugliesi cercano la vittoria per salvarsi. Ecco la probabile formazione giallorossa

Vincere per tenere vivo il sogno salvezza. Allo stadio “Via del Mare”, il Lecce di Marco Giampaolo ospita il Torino. I granata non hanno altro da chiedere al campionato e, a 2 giornate dal termine della Serie A, l’unico obiettivo della formazione di Vanoli è concludere la stagione in maniera dignitosa.

Il Lecce, invece, è chiamato a vincere. Spinti dal tifo incessante dello stadio di casa, i giallorossi vorranno battere il Torino e guadagnare altri 3 punti preziosissimi nella corsa salvezza. Attualmente, la squadra pugliese occupa il diciottesimo posto in classifica. La bagarre per non retrocedere in Serie B è accesissima e il Lecce dovrà ottenere punti per non farsi superare dall’Empoli e per non allontanarsi dal Venezia, ad oggi diciassettesimo e, dunque, salvo. Marco Giampaolo (che ritrova per la prima volta il Toro da ex) dovrà fare i conti con alcune assenze pesanti.

Le scelte di Giampaolo

Nell’importante finale di stagione, il Lecce non potrà contare sulla squadra al completo. L’infermeria giallorossa ha accolto Jean, Marchwinski, Gaspar e Burnete. I primi 2 giocatori saranno sicuramente out nel prossimo match. Gaspar e Burnete, invece, hanno svolto un lavoro differenziato per alcuni problemi fisici e la loro presenza con il Torino è ancora in dubbio.

Nel caos, Giampaolo ha comunque alcuni punti fermi. Wladimiro Falcone difenderà i pali della porta giallorossa. La difesa a 4 dovrebbe essere composta da capitan Baschirotto, Guilbert , Tiago Gabriel (in ballottaggio con Gaspar) e Gallo. In mediana dovrebbero giocare Pierret e Coulibaly. Sulla trequarti potrebbero scendere in campo Morente a destra, Kaba al centro e uno tra Pierotti e N’Dri a sinistra. In attacco, la certezza si chiama Nikola Krstovic.

La probabile formazione del Lecce

Probabile formazione Lecce (4-2-3-1): Falcone; Baschirotto, Guilbert, Gaspar, Gallo; Pierret, Coulibaly; Morente, Pierotti, Kaba; Krstovic. A disposizione: Fruchtl, Samooja, N’Dri, D.Veiga, Berisha, Ramadani, Burnete, Rafia, Tiago Gabriel, Helgason, Sansone, Sala, Karlsson, Rebic. Allenatore: Giampaolo

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Jean, Marchwinski