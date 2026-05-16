Nella notte i tifosi hanno celebrato i 50 anni dello storico scudetto con una torciata sul Ponte Vittorio Emanuele I

Cinquant’anni dopo quel titolo rimasto nella storia del Torino, il popolo granata ha scelto di omaggiare i campioni del 1976 con una notte carica di simboli e passione. Tra fumogeni accesi, bandiere al vento e torce illuminate nel cuore della città, un gruppo di tifosi si è ritrovato sul Ponte Vittorio Emanuele I per ricordare l’impresa della squadra guidata da Pulici e compagni.

A dominare la scena anche uno striscione dedicato al tricolore conquistato mezzo secolo fa, esposto lungo il ponte che unisce piazza Vittorio Veneto alla Gran Madre: “Sopra il petto dei granata il tricolore risplenderà“. La manifestazione, organizzata dai Torino Hooligans nelle prime ore del 16 maggio, ha trasformato la notte torinese in una celebrazione della memoria granata.

Il corteo ha voluto richiamare idealmente quanto accadde nel 1976, quando i protagonisti di quello storico scudetto salirono fino a Superga dopo il pareggio decisivo contro il Cesena, in una sorta di omaggio agli Invincibili del Grande Torino. Un legame tra passato e presente che continua a vivere nel cuore dei tifosi.