Maripan era reduce da due panchine di fila contro Lecce e Inter, contro la Fiorentina è tornato titolare e ha segnato il gol del 2-2

Torino che ha preso 1 punto contro la Fiorentina di Vanoli allo Stadio Artemio Franchi nella 24^ giornata di Serie A. Un primo tempo giocato bene e sembrava tutto sotto controllo. Poi però nella ripresa il Torino è andato in affanno senza senso e ha subito due gol evitabili. Solo nel finale ha saputo reagire e ha trovato il gol del pareggio al 94′ con Guillermo Maripan. Partita tra alti e bassi per il difensore cileno che però ha saputo essere decisivo ai fini del pareggio finale. Quella del Toro rimane comunque la difesa più battuta del campionato. 42 gol subiti in 24 partite: praticamente quasi 2 a partita di media.

Oltre le panchine e gli errori

Maripan era partito in panchina contro il Lecce in campionato e contro il Monza in Coppa Italia. Contro la Fiorentina però è tornato titolare al centro della difesa con la fascia da capitano al braccio. Nei primi minuti ha fatto fatica a tenere Kean, poi però ha preso le misure nella prima frazione di gioco. Ma nel secondo tempo Kean lo ha anticipato in maniera vistosa in occasione del gol del 2-1. Errore non da poco. Poi è entrato in campo Zapata e si è preso lui la fascia. Al 94′ punizione battuta da Gineitis (autore dell’errore del gol del pareggio viola) e colpo di testa che sa di liberazione. Oltre le panchine e oltre gli errori.

Le sue parole

A fine partita Maripan ha parlato della partita ma pure della sua esclusione. Nessuna polemica, solo il pensiero per il gruppo. “Le scelte del mister sono sempre giuste”, ha spiegato in conferenza stampa Io mi alleno sempre per aiutare dentro e fuori dal campo per essere della partita”. Parole da leader. In Fiorentina-Torino per Maripan: ora lasciarlo fuori sarà più complicato.