Il Toro atteso al “Franchi” contro la Fiorentina in occasione della 24a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro
Reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter e dalla vittoria in campionato contro il Lecce, il Torino è atteso dalla trasferta di Firenze. Domani sera, alle ore 20:45, in occasione della 24a giornata di Serie A, i granata ritrovano l’ex Vanoli, in una sfida significativa per la stagione di entrambe le squadre.
L’incontro potrà essere visto su DAZN ma anche su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.