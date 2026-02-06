Toro.it

Il Toro atteso al “Franchi” contro la Fiorentina in occasione della 24a giornata di Serie A, ecco dove vedere l’incontro

Reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter e dalla vittoria in campionato contro il Lecce, il Torino è atteso dalla trasferta di Firenze. Domani sera, alle ore 20:45, in occasione della 24a giornata di Serie A, i granata ritrovano l’ex Vanoli, in una sfida significativa per la stagione di entrambe le squadre.

L’incontro potrà essere visto su DAZN ma anche su Sky Sport e in streaming su Sky Go. Per accedere ai contenuti sarà necessario essere in possesso di un abbonamento.

Cher Ndour of ACF Fiorentina competes for a header with Cesare Casadei of Torino FC during the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 06-02-2026

Iscriviti
Notificami
0 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments

Fiorentina-Torino: terza e seconda peggior difesa del campionato a confronto

Torino, Schuurs ha rescisso il contratto: è UFFICIALE. Il club: “Per sempre uno di noi”