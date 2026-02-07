Si è chiuso il capitolo in maglia di Torino di Schuurs, dopo un calvario iniziato nel 2023 e mai terminato

Si è concluso nella giornata di ieri il capitolo di Peer Schuurs in maglia Torino. Una storia travagliata, segnata da sfortuna e interrogativi, che si chiude con un epilogo amaro, ben diverso da quello che i tifosi avrebbero sperato. Dopo un calvario iniziato nel 2023 e mai realmente terminato, giocatore e società hanno optato per la rescissione consensuale del contratto dell’olandese. Un punto fermo sulla carriera di Schuurs in granata, almeno per ora.

Shuurs, prima stagione da leader

Arrivato nell’estate del 2022 dall’Ajax come uno dei centrali più promettenti d’Europa, con l’onere di non far rimpiangere l’addio di Bremer, Schuurs si è subito integrato alla perfezione nel mondo Toro. Alla prima stagione in maglia granata, si impone infatti rapidamente come punto di riferimento della retroguardia al fianco di Buongiorno, collezionando 30 presenze sotto la guida di Juric.

Una stagione da vero leader difensivo che lasciava intravedere prospettive molto positive per il futuro. Anche la seconda annata in granata, la 2023/2024, inizia infatti iniziata sulla stessa linea: Schuurs era un perno imprescindibile della squadra di Juric.

Tutto sembrava procedere per il meglio, fino a quell’ottobre 2023 che ha segnato l’inizio del suo incubo. I numeri parlano chiaro: prima dell’infortunio contro l’Inter, che ne ha di fatto arrestato la carriera, l’olandese non aveva saltato nemmeno un minuto delle prime otto partite stagionali.

Schuurs, la lesione al crociato e le complicazioni

Da lì in poi, la grave lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Un infortunio che, dopo un primo intervento, ha richiesto un lungo e complesso percorso di recupero, aggravato da serie complicazioni. Ulteriori operazioni si sono rese necessarie a causa di problemi di stabilità e cartilagine, rendendo il suo ritorno in campo e il futuro della sua carriera ancora oggi incerti.

L’addio di Schuurs, tra rimpianti e tanta sfortuna

Un finale amaro, quello tra il Toro e l’olandese, che però non ha cancellato l’affetto e la stima dei tifosi. A testimoniarlo, il caloroso saluto riservatogli dalla società e i numerosi messaggi di vicinanza ricevuti sui social dopo l’annuncio della rescissione.

L’ultima immagine di Schuurs da giocatore del Torino resterà quella di un ragazzo dagli occhi lucidi che saluta i tifosi attraverso uno schermo: l’ennesima dimostrazione di come il calcio, e lo sport in generale, sappiano regalare grandi gioie, ma anche momenti duri e spietati.