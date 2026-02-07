I precedenti tra Fiorentina e Torino in Serie A: bilancio a favore della squadra toscana con solo 10 vittorie dei granata

La giornata numero 24 di Serie A 2025/2026 vede di fronte Fiorentina e Torino. Si gioca sabato 7 febbraio alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze (ancora in fase di ristrutturazione). Marco Baroni affronta il passato recente del Torino che porta il nome di Paolo Vanoli, ancora idolo dei tifosi granata. Viola alla ricerca di punti salvezza. In Serie A, la partita Fiorentina-Torino si è giocata per 76 volte. 10 vittorie del Toro, 30 pareggi e 36 sconfitte. 64 gol fatti e 112 gol subiti. Bilancio a favore dei toscani. Quello del Franchi è sempre stato un campo ostico per i granata. Lo scorso anno in inferiorità numerica il Torino strappò un prezioso punto con il pareggio firmato Gineitis. Di seguito, tre precedenti del passato recente.

Stagione 2022/2023: la perla di Miranchuk

L’ultima vittoria risale alla stagione 2022/2023: Fiorentina-Torino 0-1. Fiorentina allenata da Italiano. Torino allenato da Juric alla sua seconda stagione. Una partita molto combattuta e fisica decisa dalla rete nel primo tempo di Miranchuk con il suo sinistro a giro. In quell’occasione Juric fece debuttare Seck come prima punta. Una bella partita, forse l’unica decente in maglia granata. Era il 21 gennaio 2023, ore 20:45: 19^ giornata.

Stagione 2013/2014: chance sprecata

Un precedente iconico è quello della stagione 2013/2014: 38^ giornata giocata il 18 maggio alle ore 20:45. Torino che con una vittoria sarebbe in Europa League. Montella contro Ventura. Immobile in tirbuna e Cerci in campo. Primo tempo finito 0-0, poi la partita si scatena. Al 56′ vantaggio della Fiorentina con Rossi su rigore, poi pareggio del Toro con Larrondo al 67′. Poi altri due gol: Rebic al 79′ e Kurtic con una splendida punizione all’84’. A tempo scaduto: rigore per il Toro. Cerci si presenta davanti a Rosati. Tutto lo stadio spera nel gol, non solo i 5000 tifosi arrivati dal Piemonte. Fiorentina ormai che non si giocava niente e rigore che avrebbe portato il Toro in Europa dopo anni e dopo una stagione pazzesca. Cerci calcia male e sbaglia. Ventura in panchina era seduto e si dispera. Fischio finale, Parma in Europa League. Cerci in lacrime e addio sogno. Ma poi in Europa ci andarono i granata, causa fallimento degli emiliani. Quella fu l’ultima partita di Cerci e Immobile da giocatori del Torino, poi arrivarono Quagliarella e Maxi Lopez.

Stagione 2014/2015: un buon pareggio

Stagione 2014/2015: Fiorentina-Torino si gioca il 22 febbraio alle ore 15:00 per la 24^ giornata. Come l’anno prima, ancora una volta Montella contro Ventura. Partita equilibrata ma sbloccata da Salah al minuto numero 85 su assist di Gilardino. Toro che però non molla e passa dal 3-5-2 al 4-3-3. All’87’ il destro di capitan Giuseppe Vives pareggia i conti e Fiorentina-Torino finisce 1-1.