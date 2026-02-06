Dopo due interventi chirurgici per una grave tendinopatia, l’esterno tornerà ad allenarsi con la Primavera

Dopo quasi due anni sembra finalmente arrivato alla conclusione il calvario di Zanos Savva. L’ala cipriota è ai box dal 2024 a causa di una tendinopatia rotulea bilaterale di alto grado, che lo ha costretto a sottoporsi a due interventi chirurgici: il primo nel settembre 2024 e il secondo nel marzo 2025.

Ora, dopo un lungo periodo lontano dal campo, il classe 2005 ha finalmente superato l’infortunio ed è già stato aggregato alla Primavera per ritrovare la migliore condizione fisica. Il piano del Toro è dunque quello di riatletizzarlo gradualmente con la Primavera nei prossimi mesi, permettendogli di riassaporare le sensazioni del campo e, chissà, magari di rientrare in prima squadra in futuro.

Protagonista nel campionato Primavera 2023/2024 con 4 gol e 8 assist, il cipriota aveva esordito in Serie A il 12 maggio 2024, sotto la guida di Juric, nella sfida contro il Verona, trovando subito la rete all’esordio assoluto tra i professionisti.

Il classe 2005 aveva poi disputato anche gli ultimi 5 minuti dell’ultima gara di campionato contro l’Atalanta, il 25 maggio: quella resta, ad oggi, la sua ultima apparizione ufficiale.