Perr Schuurs, dopo la rescissione del contratto, ha voluto salutare i tifosi del Torino con un video pubblicato sui social

Perr Schuurs non è più un giocatore del Torino: l’olandese ha scelto di salutare i tifosi granata con un video. Ecco le parole del calciatore: “Cari tifosi granata, quando ho firmato per il Torino mi è sembrato di essere a casa. Voi avete conquistato un posto nel mio cuore. L’infortunio ha cambiato tutto, è stato difficile ma non ho mai mollato, ho lottato per tornare con l’obiettivo di tornare più forte. Insieme al club abbiamo deciso di separarci così da poter completare la mia riabilitazione nei Paesi Bassi. Questo non è un addio ma un arrivederci, Torino resta casa mia e io continuerò a lottare per tornare. Grazie di tutto, sempre uno di voi e sempre forza Toro”.

Il video: