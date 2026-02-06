Toro.it

Perr Schuurs, dopo la rescissione del contratto, ha voluto salutare i tifosi del Torino con un video pubblicato sui social

Perr Schuurs non è più un giocatore del Torino: l’olandese ha scelto di salutare i tifosi granata con un video. Ecco le parole del calciatore: “Cari tifosi granata, quando ho firmato per il Torino mi è sembrato di essere a casa. Voi avete conquistato un posto nel mio cuore. L’infortunio ha cambiato tutto, è stato difficile ma non ho mai mollato, ho lottato per tornare con l’obiettivo di tornare più forte. Insieme al club abbiamo deciso di separarci così da poter completare la mia riabilitazione nei Paesi Bassi. Questo non è un addio ma un arrivederci, Torino resta casa mia e io continuerò a lottare per tornare. Grazie di tutto, sempre uno di voi e sempre forza Toro”.

Il video:

ultimo aggiornamento: 06-02-2026

davidone5
davidone5
32 secondi fa

Giocatore molto forte, ottimo professionista ed ottima persona. Non so cosa sia successo e cosa sia andato storto per il tuo recupero dall’infortunio, spero che tu ritorni quello di prima e che tu possa ritornare a vestire ancora granata. Grazie, ciao.

Folletto.granata
Folletto.granata
9 minuti fa

In bocca al lupo campione!!
per la tua salute, per la tua carriera.

andrepinga
andrepinga
30 minuti fa

il video e’ commovente…in bocca al lupo per una vita serena, felice e in salute. Il resto non conta.

