Perr Schuurs, dopo la rescissione del contratto, ha voluto salutare i tifosi del Torino con un video pubblicato sui social
Perr Schuurs non è più un giocatore del Torino: l’olandese ha scelto di salutare i tifosi granata con un video. Ecco le parole del calciatore: “Cari tifosi granata, quando ho firmato per il Torino mi è sembrato di essere a casa. Voi avete conquistato un posto nel mio cuore. L’infortunio ha cambiato tutto, è stato difficile ma non ho mai mollato, ho lottato per tornare con l’obiettivo di tornare più forte. Insieme al club abbiamo deciso di separarci così da poter completare la mia riabilitazione nei Paesi Bassi. Questo non è un addio ma un arrivederci, Torino resta casa mia e io continuerò a lottare per tornare. Grazie di tutto, sempre uno di voi e sempre forza Toro”.
Il video:
Giocatore molto forte, ottimo professionista ed ottima persona. Non so cosa sia successo e cosa sia andato storto per il tuo recupero dall’infortunio, spero che tu ritorni quello di prima e che tu possa ritornare a vestire ancora granata. Grazie, ciao.
In bocca al lupo campione!!
per la tua salute, per la tua carriera.
il video e’ commovente…in bocca al lupo per una vita serena, felice e in salute. Il resto non conta.