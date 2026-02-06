Torino, è ufficiale la rescissione consensuale del contratto di Perr Schuurs

Toro, ora è ufficiale: il club ha comunicato la rescissione consensuale del contratto di Perr Schuurs. Si chiude quindi così il capitolo del difensore classe 1999 in maglia granata. Dopo un calvario iniziato nel 2023, e mai finito, giocatore e società hanno optato per una rescissione consensuale del contratto dell’olandese, che sarebbe comunque scaduto a giugno.

Acquistato nell’estate 2022 dall’Ajax come uno dei centrali più promettenti d’Europa, la carriera di Schuurs si è poi spenta a fine 2023, per via di un infortunio dal quale non è mai più rientrato.

Dopo essersi imposto nella stagione 2022/2023 come riferimento difensivo di Ivan Juric, collezionando 30 presenze in stagione, la parabola del difensore olandese si è fermata per via di una grave lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, rimediata il 21 ottobre 2023 contro l’Inter.

Quella del 3-0 casalingo subito per mano dei nerazzurri resta anche l’ultima partita della carriera di Schuurs, che da quel momento non ha mai fatto il suo ritorno in campo. Dopo un primo intervento, il recupero ha infatti subito gravi complicazioni, richiedendo ulteriori operazioni a causa di problemi di stabilità e cartilagine, e rendendo il suo ritorno in campo e il prosieguo della sua carriera incerti.

Il saluto del Torino

Così il club, annunciando la rescissione, ha salutato il calciatore: “Il presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club augurano a Perr ogni bene per il suo futuro e lo salutano con un affettuosissimo abbraccio. Anche se le nostre strade oggi si separano, sappiamo che il nostro legame rimane saldo: Torino è casa tua e tu sarai per sempre uno di noi“.