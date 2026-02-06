I granata vengono dalla vittoria contro il Lecce al Grande Torino, la Fiorentina non fa punti in casa da quasi un mese

Fiorentina e Torino si avvicinano alla sfida della 25a giornata di Serie A, in programma allo stadio Artemio Franchi. Per entrambe le squadre si prospetta una sfida cruciale. Il Torino, che arriva da due sconfitte consecutive in trasferta, è a caccia di punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, la Fiorentina vuole tornare a gioire in casa per staccare il terzultimo posto in classifica.

Torino, in 11 partite disputate lontano da casa solo 3 vittorie

I granata hanno dimostrato di fare non poca fatica a ottenere punti fuori casa, nelle ultime due infatti sono arrivate due sconfitte consecutive per un totale di 5 stagionali. A queste si aggiungono 3 vittorie e 3 pareggi. La Fiorentina in casa non è da meno, ha registrato infatti solo 2 vittorie tra le mura amiche oltre che 2 pareggi e 6 sconfitte, dimostrando dunque una grande debolezza davanti ai propri tifosi.

Fiorentina e Torino, tanta fragilità nella prima frazione di gara

In 10 partite disputate, la Fiorentina ha subito in 6 occasioni una rete nelle prime frazioni di gara, evidenziando un evidente fragilità fin dall’inizio. In altrettante 6 circostanze è andata anche per prima sotto nel punteggio. Anche il Torino non è da meno e lontano da casa ha subito almeno un gol nella prima frazione di gara in 6 gare.

Torino, 20 gol subiti in trasferta

Il bottino dei gol fatti della Fiorentina tra ke mura dell’Artemio Franchi è di 15 reti, mentre i gol subiti dal Torino in trasferta sono 20 di cui 8 solo nelle ultime due trasferta. I granata in zona offensiva producono poco, tanto che i gol siglati sono la metà di quelli subiti, ovvero 10. La Fiorentina subisce anch’essa molto e lo dimostrano i 18 gol subiti.