Il croato ha giocato tutte e 27 le gare stagionali del Torino: ecco a cosa ha pensato a Baroni per sostituirlo

Nel match di domani sera tra Fiorentina e Torino saranno sempre più numerose le assenze in casa granata; non tanto per infortuni quanto per squalifiche in questo caso. Salteranno la trasferta in Toscana sia capitan Vlasic che Prati, entrambi squalificati per un turno di campionato per somma di ammonizioni. Con Gineitis ancora da valutare in mattinata e che sicuramente non sarà al top per partire da titolare ecco le altre opzioni a disposizione del tecnico Marco Baroni, che per la prima volta in questa stagione non avrà il croato a disposizione.

Vlasic, infatti, ha giocato tutte e 27 le partite stagionali, la maggior parte da titolare. Non ci sarà quindi per la prima volta proprio a Firenze, quando i granata affronteranno l’ex Vanoli.

Le alternative a centrocampo

Immaginando a questo punto un’ovvia titolarità per Ilkhan, che ha ormai preso a pieno regime la guida del centrocampo granata (specialmente con l’addio di Asllani), restano altri due posti a disposizione a centrocampo e a riempirlo potrebbero essere Tino Anjorin, titolare contro l’Inter in Coppa Italia, ma autore di una prestazione non entusiasmante, e Cesare Casadei, che dovrebbe aver recuperato dall’attacco febbrile che gli ha impedito di partecipare ai quarti di Coppa Italia a Monza. In alternativa spunta anche il nome di Tameze che, seppur abbia abituato i tifosi a presentarsi nei 3 di difesa, resta di natura un centrocampista e potrebbe riempire uno slot in mezzo al campo.

Squadra rimaneggiata

Le opzioni sono però presto che finite, e un non recupero di Gineitis metterebbe in serie difficoltà Baroni e il suo staff, che potrebbero quindi pensare anche ad alcune modifiche sul piano del posizionamento tattico e quindi a un possibile cambio modulo, ma l’opzione resta comunque sullo sfondo. La fitta serie di infortuni che si è afflitta nell’ultimo periodo sul Torino era già abbastanza lunga, con l’aggiunta anche di queste squalifiche, il Toro andrà a Firenze con i giocatori pressoché contati.