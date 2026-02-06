A un anno di distanza, l’analisi dell’andamento di Vanoli, amatissimo dalla tifoseria, sulla panchina granata confrontato con quello di Baroni

Quello di domani non sarÃ solo un match importante in chiave salvezza. Oltre a questo ci sarÃ il confronto tra il passato e il presente del Torino, da un lato l’attuale tecnico Marco Baroni, dall’altro l’ex-allenatore granata Paolo Vanoli, esonerato dal presidente Urbano Cairo al termine della scorsa stagione. I due tecnici si affronteranno in questo scontro fondamentale per la classifica, ma a distanza di un anno quali erano le statistiche del Toro di Vanoli alla ventiduesima giornata?

I numeri 365 giorni dopo: Vanoli aveva un punto in piÃ¹

L’analisi del Toro di Vanoli a confronto con quello di Baroni non puÃ² che partire dalla posizione in classifica, che l’anno scorso al termine della 23a giornata era l’11a, mentre in questo momento i granata di Baroni occupano la posizione numero 13, con un totale di 26 punti, mentre Vanoli ne aveva totalizzati 27.

I dati perÃ² che differiscono maggiormente tra le due squadre – per altro fondate sullo stesso organico di base – sono per esempio i numeri di gol subiti, ad oggi 40 dagli uomini di Baroni, mentre solamente 27 da quelli del tecnico di Varese.

Dal canto suo Baroni vanta una vittoria in piÃ¹ (7) di Vanoli, ma Ã¨ anche avanti di 3 nel conteggio delle sconfitte nelle prime 22 di campionato. Infine un dato evidente Ã¨ come i gol subiti da Vanoli non siano mai arrivati in pacchetti da 5/6 per partita, mentre Baroni puÃ² vantare 11 gol subiti solo contro il Como e altri 5 contro l’Inter.

Le differenze nell’ambiente

Inoltre, un nodo fondamentale del confronto, ma spesso trascurato, Ã¨ l’evidente distinzione tra i due ambienti vissuti dai due allenatori nel capoluogo piemontese, entrambi caratterizzati da una costante contestazione alla gestione societaria del club, ma con alcune importanti differenze: da un lato c’Ã¨ Vanoli, con un forte supporto della tifoseria, dovuto sia agli ottimi risultati sul campo nelle prime partita (capolista solitaria alla 5Â° giornata dopo 47 anni) che anche ad un attaccamento e a un feeling sbocciato subito. Anche certe esternazione, come la conferenza successiva ala cessione di Bellanova, avevano aiutato l’ex tecnico ad entrare nel cuore dei tifosi.

Dall’altro lato un Baroni arrivato dopo l’esonero di Vanoli e che finora non Ã¨ riuscito (seppur con una maggior qualitÃ nella rosa) a fare meglio sul campo e a conquistare l’affetto della tifoseria.