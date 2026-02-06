In vista di Firenze Baroni valuta gli infortunati, con l’allenamento di questa mattina che sarà decisivo per molti di loro

In vista del match valevole per la 24a giornata di campionato di domani sera tra Fiorentina e Torino, Baroni attende di capire se qualcuno tra gli infortunati riuscirà a recuperare per la trasferta in Toscana e chi. In mattinata si svolgerà un allenamento che sarà decisivo per capire chi potrà partire per Firenze con la squadra: tra i tanti gli occhi saranno puntati su Simeone, Aboukhlal e Gineitis, su cui già Baroni si era espresso speranzoso dopo la sfida di campionato contro il Lecce, tutti e 3 verranno valutati in mattinata. Oltre a loro resta in dubbio Biraghi sulla corsia sinistra, si vedrà se potrà seguire in trasferta i compagni contro la sua ex-squadra. Rimarrà certamente escluso Ismajli, troppo presto per rivederlo in campo sabato.