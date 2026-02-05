La trasferta di Firenze sarà speciale per l’allenatore viola Paolo Vanoli, che per la prima ritrova il suo Torino ma come avversario

Sono passati 258 giorni dall’ultima partita di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino, fu una sconfitta per 0-2 per i granata, che finirono con 0 punti il campionato di Serie A 24/25. Adesso i destini del Toro e di Vanoli tornano ad incrociarsi, nel match valevole per la 24a giornata di Serie A 25/26. Vanoli è ora allenatore della Fiorentina, ed è subentrato a stagione in corso (al posto di Pioli) per riuscire a salvare la Fiorentina da quella che potrebbe essere una delle più clamorose retrocessioni degli ultimi anni; il compito di guidare il Torino è invece passato a Marco Baroni, che non è ancora riuscito a portare il Toro a livelli superiori di quelli già raggiunti e si trova in bilico, con un occhio di riguardo alle zone inferiori della classifica.

Il passato di Vanoli in granata

L’anno trascorso da paolo Vanoli in granata è stato un anno molto particolare, fatto di alti e bassi e tanta sfortuna per il tecnico ex-Venezia. L’inizio di campionato sulla panchina granata era stato strepitoso, con il Torino addirittura primo in classifica in solitaria dopo le prime 5 giornate, non succedeva da 47 anni. Purtroppo, la rottura del crociato di Zapata nella sfida contro l’Inter e la cessione di Bellanova ad insaputa dell’allenatore a pochi giorni dalla fine del mercato avevano complicato non poco l’andamento della stagione, con un Toro che man mano ha perso punti e si è trovato a giocare l’ultimo quarto di campionato senza poter più ambire ad un posizionamento europeo. Quello che però aveva colpito di Vanoli era stato il suo carattere, che il popolo granata ha sempre definito: “da Toro”, e che aveva permesso al tecnico varesino di guadagnarsi un forte affetto da parte della tifoseria (contenta anche di qualche dichiarazione pungente nei confronti della società).

Sabato può fare lo sgambetto al suo passato

La partita di sabato sarà più che mai una sfida non solo per la Fiorentina, ma anche personale per Vanoli, che avrà voglia di rivalsa dopo l’esonero – per molti avventato – deciso dal presidente Cairo al termine della scorsa stagione. Parte della rivincita Vanoli l’ha già avuta, dato che anziché “alzare l’asticella” (come detto dal presidente Cairo alla presentazione di Marco Baroni), l’arrivo del nuovo tecnico sulla panchina del Toro non ha sicuramente migliorato l’andamento della squadra, ma ha sicuramente inasprito i rapporti con allenatore e società da parte della tifoseria. Tuttavia la partita tra Fiorentina e Toro potrà dare a Vanoli l’occasione di fare uno sgambetto ai granata in quello che è un importante scontro salvezza.