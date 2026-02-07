Il difensore granata ha commentato così la prestazione della sua squadra e il pareggio acciuffato nel finale

Maripan dopo aver riacciuffato la parità contro la Fiorentina negli ultimi minuti di gioco ha commentato così la prestazione del Torino: “Pensavo solo a segnare, dovevamo pareggiare la partita. Per noi era troppo importante non perdere questa partita. Siamo una squadra che non si arrende mai e oggi l’abbiamo mostrato”. Sul gol che ha portato alla parità: ” In allenamento io e Gineitis proviamo spesso queste situazioni, se la palla arrivo io ci son”. Il cileno ha poi commentato così la voglia di fare bene e l’impegno che mette in campo e fuori per aiutare la squadra: ” E’ una squadra forte, i miei compagni sono forti. Nel calcio è così, ci sono anche le scelte dell’allenatore. Io mi alleno sempre per aiutare dentro e fuori dal campo per essere della partita. Abbiamo iniziato bene la stagione, ma non penso che manchi tanto, la mentalità e un po’ di determinazione è quello che manca alla squadra. Stiamo trovando la strada giusta perché siamo una squadra forte, un gruppo di calciatori che non molla mai. Abbiamo preso troppi gol, ma siamo una squadra che deve migliorare la mentalità e la determinazione”.