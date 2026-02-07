Le pagelle di Fiorentina-Torino 2-2: i granata pareggiano allo scadere con il colpo di testa di Guillermo Maripan

PALEARI 6: dopo 5 minuti è subito impegnato a respingere il colpo di testa di Kean. Bella parata sul sinistro di Brescianini con il piede. Subito dopo, altro intervento su Mandragora. Poco da fare sul tiro perfetto di Solomon. Anche sul gol di Kean non può nulla. La difesa non lo aiuta certamente in molte occasioni.

MARIANUCCI 6: imposta bene e si fa trovare in posizione avanzata in occasione del gol di Casadei. Ammonito al 66’. Il meno peggio della difesa granata.

MARIPAN 6: il cileno torna al centro della difesa con la fascia da capitano al braccio. Qualche difficoltà a prendere le misure su Kean, ma poi nel primo tempo sembra averlo arginato. Sembra, perché nel secondo tempo al 57’ è in ritardo e Kean segna il 2-1. Ammonito al 64’. Brutta partita. Ma poi al 94′ segna di testa e pareggia i conti, per questo si merita la sufficienza.

COCO 5.5: confermato sulla sinistra, attento e ben posizionato nel primo tempo. Harrison lo punta e serve l’assist a Kean in maniera troppo facile nella ripresa. Troppi errori come spesso accade.

LAZARO 5.5: l’austriaco parte forte e sfiora il gol del vantaggio dopo pochi minuti con il mancino. Ammonito al 30’ per fallo su Parisi. Nel secondo tempo si sposta a sinistra con l’ingresso in campo di Pedersen. Cala nel corso della partita. (st 69’ ABOUKHLAL 6: entra bene in campo. Atteggiamento giusto. Ammonito al 95’).

GINEITIS 6: il lituano gioca a centrocampo nel centro sinistra. Primo tempo anonimo ma il pasticcio arriva nel secondo al 51’. Si addormenta e perde palla in occasione del gol di Solomon. Ammonito per proteste al 90’. Partita da dimenticare. Si salva solo per l’assist al 94′ nel gol di Maripan.

ILKHAN 6: tanti palloni toccati e tanti cambi di gioco fino all’assist dell’1-0 per Casadei. Nel secondo tempo esce per lasciare spazio ad Anjorin anche per una questione di fisicità. (st 59’ ANJORIN 5: dopo 24 giornate di campionato non si è ancora capito quale sia il suo ruolo e cosa può dare a questa squadra).

CASADEI 6.5: al minuto numero 26 la sblocca con un colpo di testa in area. Il migliore in campo per presenza fisica e atteggiamento. Ma la squadra non lo accompagna.

OBRADOR 6: lo spagnolo sulla sinistra corre e si muove bene nella prima frazione di gioco. Qualche difficoltà in fase difensiva ma buone finte di corpo in fase offensiva. Gioca solo il primo tempo e poi esce per un problema al polpaccio. (st 1’ PEDERSEN 5.5: qualche sgaloppata ma niente di che, soliti cross non precisi).

ADAMS 5: dopo aver saltato la Coppa Italia recupera per il campionato e parte dall’inizio. Nel primo tempo non crea pericoli alla difesa viola. Anche nella ripresa non si vede. (st 83’ ZAPATA 6: solo 10 minuti in campo ma da quando è entrato il Toro ci ha provato e ha pareggiato).

KULENOVIC 5.5: prima partita da titolare in Serie A per il classe 1999. Qualche imprecisione nel primo tempo. Non una partita entusiasmante la sua. (st 59’ SIMEONE 5.5: non fa molto in zona d’attacco).

BARONI 5: un secondo tempo così non è accettabile. Alla fine si porta a casa un punto ma la situazione è ancora piena di punti di domanda. Squadra troppo fragile.