Le parole dell’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, dopo la sfida con il Torino: “Preso gol in maniera troppo facile”

Paolo Vanoli ha analizzato così in tv la sfida tra Fiorentina e Torino: “Non puoi concedere quella facilità nel cross soprattutto quando ti sei messo a 5. Devi essere bravo a impedire quei cross e gli esterni devono essere più aggressivi. Ma poi quando sei lì ti subentra la paura di prendere gol. Non puoi concedere così tanto. La paura ma soprattutto l’attenzione. Anche la comunicazione, dobbiamo essere più vogliosi se portare il risultato e non puoi sempre concedere l’1-0 agli altri. Difetto che stiamo facendo fatica a togliere. Serve più testa nei finali e abbiamo buttato troppi punti nel finale. Positività e lottare fino alla fine adesso. Solomon? Questa squadra quando gioca e quando pressa stando alta si è trasformata. Ma per salvarti devi avere anche la seconda fase, anche nel finale. Dobbiamo stare sul pezzo. Sarà importante fino all’ultima partita. Sono contento per Kean che è tornato al gol. Dobbiamo lavorare tanto ma i giocatori di qualità come Solomon ed Harrison ci sono. Nel primo tempo preso gol in maniera troppo facile. Gudmundsson non ho ancora visto ma per uscire vuol dire che si è fatto male”.