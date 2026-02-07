Sintesi e commento della partita tra Fiorentina e Torino valida per la giornata numero 24 di Serie A allo Stadio Franchi

Giornata numero 24 di Serie A: Fiorentina-Torino. Baroni conferma Obrador sulla sinistra come in Coppa Italia e sceglie Lazaro, non Pedersen, a destra. In attacco la coppia è formata da Adams e Kulenovic. A centrocampo Gineitis, Ilkhan e Casadei. Vanoli invece preferisce Parisi a Gosens e torna Kean in attacco. Una partita subito viva sin dai primissimi minuti. Al 7′ iniziativa di Lazaro che prova a calciare in porta sugli sviluppi di un corner: la palla esce di poco. Pericoloso Kean all’11’: pescato da Fagioli e lanciato verso Paleari, l’ex bianconero tenta un tocco a scavalcare il portiere ma il pallone si spegne alto sopra la traversa. Dalla parte opposta subito il Torino risponde con Casadei che di testa prova a mettere paura alla difesa viola. Al 26′ passa il Torino: grosso errore della difesa della Fiorentina che lascia Casadei troppo solo e libero di scattare sul filo del fuorigioco e di battere di testa De Gea. Dodò lo tiene in gioco di quel soffio che basta a far sì che il gol venga convalidato. Al 33′ Brescianini ci prova trovando la risposta di Paleari e un minuto dopo il portiere manda in angolo anche la conclusione dalla distanza di Mandragora. Continua a spingere la Fiorentina a caccia del pari: sul tentativo di Kean di concludere in porta da posizione defilata è Maripan attento a mandare in angolo. Al 36′ pericolosissimo Gudmundsson: il destro a giro esce veramente di pochissimo. Pressa la Fiorentina nel finale di primo tempo e il Torino al 40′ prova ad approfittarne: azione di Obrador sulla sinistra, Dodò tenta di fermarlo e i due si toccano, con il viola che finisce per terra. Colombo fa continuare ma il pallone è intercettato dalla Fiorentina, che così se la cava. Dopo un minuto di recupero l’arbitro manda tutti negli spogliatoi: e proprio negli ultimi secondi la squadra viola è pericolosissima. La difesa, in qualche modo, se la cava.