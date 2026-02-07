Fiorentina-Torino, la diretta della partita del campionato di Serie A: prepartita, formazioni ufficiali e tabellino

La prima dopo otto mesi per Vanoli da ex: un incrocio col passato questo Fiorentina-Torino perché i granata ritroveranno da avversario l’allenatore dell’ultima stagione. La squadra di Baroni ha ripreso la sua marcia grazie alla vittoria sul Lecce dopo quattro tonfi consecutivi, la squadra viola è alla ricerca di punti per continuare la sua corsa salvezza dopo un inizio di stagione complicato. Segui in diretta Fiorentina-Torino su Toro.it.

Fiorentina-Torino: il prepartita

Ore 18.45 Mancano due ore alla sfida tra la Fiorentina e il Torino, sfida che andrà in scena al Franchi. Nella prossima mezz’ora sono attesi i due pullman delle squadre. Poi, come di consueto, la ricognizione sul terreno di gioco prima della preparazione per le fasi di riscaldamento, quelle che precederanno la partita in programma alle 20.45. Temperatura di circa 10 gradi e una leggera pioggia accompagnano i tifosi che si trovano al momento intorno allo stadio.

Fiorentina-Torino: dove vederla in tv e streaming

Fiorentina-Torino in diretta sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Sarà possibile seguire in streaming la partita del Toro su Dazn attraverso Smart Tv, tablet e dispositivi abilitati, in tv su Sky e in streaming attraverso Sky Go e New Tv, se in possesso di abbonamento.

Fiorentina-Torino: probabili formazioni

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. A disp. Lezzerini, Christensen, Ranieri, Rugani, Parisi, Kouadio, Fortini, Ndour, Fazzini, Fabbian, Harrison, Piccoli. All. Vanoli.

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Ebosse, Biraghi, Aboukhlal, Nkounkou, Lazaro, Casadei, Perciun, Zapata, Njie, Adams. All. Baroni.

Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione

Fiorentina-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45