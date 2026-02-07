Sono state comunicate le formazioni ufficiali della partita tra Fiorentina e Torino: Baroni sceglie Obrador sulla sinistra

Manca meno di un’ora al calcio d’inizio di Fiorentina-Torino e sono state comunicate le formazioni ufficiali. Baroni sceglie Lazaro e Obrador sulle fasce, fuori Pedersen. In attacco spazio alla coppia formata da Adams e Kulenovic. Nella Viola invece Kean unica punta e Parisi preferito a Gosens nel ruolo di terzino sinistro. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.

Fiorentina-Torino: le formazioni ufficiali

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Parisi; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. A disp. Christensen, Lezzerini, Rugani, Gosens, Ranieri, Kouadio, Fortini, Balbo, Ndour, Fazzini, Fabbian, Harrison, Piccoli. All. Vanoli.

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Lazaro, Gineitis, Ilkhan, Casadei, Obrador; Adams, Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Ebosse, Tameze, Pedersen, Biraghi, Nkounkou, Anjorin, Aboukhlal, Perciun, Simeone, Zapata, Njie. All. Baroni.