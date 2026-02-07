Toro.it

Ecco i giocatori convocati da Vanoli e Baroni per Fiorentina-Torino, valevole per la 24a giornata di Serie A

Reduce dalla vittoria contro il Lecce in campionato, il Toro si prepara alla delicata trasferta di Firenze. I ragazzi di Vanoli arrivano invece alla 24a giornata reduci da due sconfitte consecutive. Il tecnico dei granata recupera Simeone e con lui anche Aboukhlal, Biraghi e Gineitis.

Fiorentina-Torino, i convocati di Vanoli

Fiorentina-Torino, i convocati di Baroni

Ecco i 24 convocati di Baroni: ancora out Ismajli.

Portieri: Israel, Paleari, Siviero
Difensori: Biraghi, Coco, Ebosse, Lazaro, Marianucci, Maripan, Nkounkou, Obrador, Pedersen
Centrocampisti: Aboukhlal, Anjorin, Casadei, Gineitis, Ilkhan, Perciun, Tameze
Attaccanti: Adams, Kulenovic, Njie, Simeone, Zapata

