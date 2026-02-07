La probabile formazione del Torino per la 24a giornata contro la Fiorentina: tanti dubbi per Baroni

Reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter e dalla vittoria in campionato contro il Lecce, il Torino è atteso dalla trasferta di Firenze. Questa sera, alle ore 20:45, in occasione della 24a giornata di Serie A, i granata ritrovano l’ex Vanoli, in una sfida significativa per la stagione di entrambe le squadre. Scelte quasi obbligate per Baroni, a causa delle squalifiche di Vlasic e Prati e di alcuni infortuni ancora da smaltire. In attacco dovrebbe però rivedersi Simeone. Di seguito, le possibili scelte del tecnico granata.

Maripan torna in difesa, Ilkhan in cabina di regia

Rispetto alla gara di Coppa Italia in difesa dovrebbe tornare dal primo minuto Maripan, che andrà a comporre insieme a Marianucci – confermato – e Coco, il terzetto difensivo davanti a Paleari. Sulle fasce Pedersen confermato a destra, con Obrador nuovamente in vantaggio su Lazaro a sinistra. In cabina di regia ci sarà invece Ilkhan, data la squalifica di Prati.

Ballottaggi a centrocampo e in attacco

A parte Ilkhan, che è l’unico certo del posto, Baroni dovrà sciogliere diversi ballottaggi per quanto riguarda le due mezzali di centrocampo. Data la squalifica di Vlasic è corsa a tre tra Casadei, Anjorin e Gineitis per le due maglie rimanenti, con il lituano che dovrebbe essere recuperato e potrebbe tornare dal primo minuto. Poche certezze anche in attacco, dove potrebbe però tornare Simeone, che dovrebbe essere recuperato e che si candida ad una maglia da titolare. Noie muscolari anche per Adams in settimana, potrebbe quindi essere confermato Kulenovic come spalla dell’argentino.

La probabile formazione del Torino

Ecco i probabili 11 scelti da Baroni per la sfida contro la Fiorentina:

Probabile formazione Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic. A disp. Israel, Siviero, Tameze, Ebosse, Nkounkou, Lazaro, Casadei, Perciun, Zapata, Njie, Adams. All. Baroni.

Squalificati: Prati, Vlasic

Indisponibili: Savva, Biraghi, Ilic, Aboukhlal, Ismajli