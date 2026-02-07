La probabile formazione della Fiorentina di Vanoli per la sfida contro il Torino: tornano Kean e Mandragora

Reduce dall’eliminazione in Coppa Italia per mano dell’Inter e dalla vittoria in campionato contro il Lecce, il Torino è atteso dalla trasferta di Firenze. Domani sera, alle ore 20:45, i granata ritrovano l’ex Vanoli, in una sfida significativa per la stagione di entrambe le squadre. Per la Viola la grande novità dovrebbe essere in attacco, dove dovrebbe tornare dal primo minuto Kean, Mandragora più di Fabbian per una maglia da titolare a centrocampo.

Vanoli conferma la difesa di Napoli

Per la sfida contro la sua ex squadra, Vanoli conferma in blocco la difesa schierata a Napoli nell’ultima uscita. De Gea confermato in porta, con Dodo e Gosens sulle fasce. Pongracic e Comuzzo formeranno ancora una volta la coppia di centrali, con Fagioli davanti alla difesa ad impostare la manovra.

Tridente Gudmundsson-Kean-Solomon per la Viola

A centrocampo Vanoli conferma il nuovo arrivato Brescianini, con Mandragora che dovrebbe invece prendere il posto di Fabbian accanto all’ex Atalanta e Frosinone. I due esterni offensivi saranno nuovamente Gudmundsson a sinistra e Solomon a destra. La vera novità dovrebbe invece essere quella riguardante il centravanti, con Kean che con ogni probabilità partirà dal primo minuto per la prima volta dopo quasi un mese.

La probabile formazione della Fiorentina

Ecco gli undici probabili a cui si affiderà Vanoli per la sfida di domani contro il Torino.

Probabile formazione Fiorentina (4-1-4-1): De Gea, Dodo, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Solomon, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. A disp: Lezzerini, Christensen, Ranieri, Rugani, Parisi, Kouadio, Fortini, Ndour, Fazzini, Fabbian, Harrison, Piccoli. All: Vanoli

Squalificati: –

Indisponibili: Lamptey