Il tecnico granata ha commentato così le scelte di formazione e il morale della sua squadra a pochi minuti dall’inizio del match

Baroni a pochi minuti dal fischio d’inizio di Fiorentina-Torino ha commentato così le scelte tattiche per la sfida in programma al Franchi: “Io credo che il futuro passa sempre dal presente, dalla prestazione di stasera. Abbiamo avuto poco tempo per preparare questa partita. I giocatori arrivano oggi con le loro motivazioni individuali, l’importante è che vengano messe a servizio della squadra. L’importante oggi è la prestazione, giochiamo contro una squadra che è a caccia di punti, ci serve una prestazione di altissimo spessore. Tutti ci giochiamo il futuro, il primo sono io. Il significato dell’ambizione è quello di cercare di dare il meglio in campo. Dobbiamo lavorare e spingere forte per migliorare la classifica che non ci piace, e dobbiamo farlo attraverso prestazioni importanti. Noi abbiamo giocatori che hanno mobilità. Kulenovic mi ha sorpreso perché ha spinto tanto contro l’Inter, ha dato l’impatto di uomo di squadra. Deve trovare il gioco all’interno della squadra, lui lo può fare perché ha tanta mobilita. Ho pensato di schierarlo insieme ad Adams che mi ha confermato che sta bene”.