La retroguardia granata è la peggiore del campionato, sono arrivati a quota 42 i gol subiti della squadra di Baroni

Al Franchi il Torino ha conquistato un punto prezioso contro una Fiorentina che, nonostante la complicata situazione di classifica, resta una formazione competitiva del campionato.

Il pareggio maturato nel finale, per quanto positivo sul piano del risultato, non può però nascondere le fragilità emerse nel corso dei 90 minuti da parte della squadra di Baroni. I due gol subiti a pochi minuti di distanza, entrambi arrivati a seguito di errori in fase di impostazione, hanno infatti riportato la difesa granata in cima al poco invidiabile podio delle retroguardie più fragili del campionato.

42 gol subiti in 24 giornate di campionato

Dopo il nono clean sheet stagionale ottenuto contro il Lecce, il Torino è tornato a mostrare una difesa fin troppo superficiale nella sfida contro la Fiorentina. Le reti di Solomon e Kean hanno infatti fatto salire a 42 il numero di gol subiti dalla retroguardia granata in 24 giornate. Un bilancio decisamente negativo, attualmente il peggiore del campionato. E nonostante manchino ancora alcune gare al termine della giornata, il Torino è destinato a chiudere la 24ª mantenendo questo primato, considerando che sia Udinese sia Lecce dovrebbero subire più di cinque gol nel prossimo scontro diretto.

Tanti aspetti su cui migliorare

Dall’inizio del campionato il Torino ha subito gol provenienti da molteplici situazioni di gioco, sintomo di continui sbandamenti difensivi e di una preoccupante mancanza di certezze. Fragilità che hanno spesso messo i granata in difficoltà nella gestione delle manovre offensive avversarie. Dopo le due reti incassate contro la Fiorentina, la squadra di Baroni è chiamata a tornare a lavorare con decisione su questo fondamentale, nel tentativo di ritrovare quella stabilità necessaria per alimentare ambizioni di risalita in classifica. Un obiettivo ribadito dallo stesso tecnico nel post-partita: «Ora dobbiamo lavorare perché vogliamo migliorare la nostra classifica».